"Аэрофлот" отозвал рейсы в Вильнюс на этой и на следующей неделе

"Вчера мы узнали, что "Аэрофлот", как и на прошлой неделе, отозвал рейс этой недели и следующей по каким-то ясным для них причинам, нам подробнее не объясняли", – сказал BNS Тадас Василяускас.
"Самолет не прилетит из Москвы, автоматически рейс из Вильнюса также не состоится", – добавил он.
Рейсы "Аэрофлота" обычно происходят раз в неделю – по пятницам, однако в минувшую пятницу рейс также был отозван.
На минувшей неделе правительство Литвы запретило прилетать в Литву через воздушное пространство Беларуси и запретила белорусским авиаперевозчикам влетать в воздушное пространство Литвы.
После инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске лидеры Евросоюза договорились о запрете полетов белорусских авиакомпаний в страны блока и призвали компании ЕС не летать над Беларусью.
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