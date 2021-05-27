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Все больше европейских стран не допускает в свое воздушное пространство белорусские авиакомпании, Литва запретила все полеты в страну и из нее, если самолеты пролетают над Беларусью, а российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила пятничный рейс из Москвы в Вильнюс.
"Аэрофлот" отменил пятничный рейс из Москвы в Вильнюс
© Reuters / Scanpix

Это подтвердил BNS представитель компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

"Самолет "Аэрофлота", который должен был прибыть в Вильнюсский аэропорт завтра, отменен. О причинах мы ничего пока не знаем, авиакомпания не информировала", - сказал BNS Т. Василяускас.

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По его словам, самолет из Москвы должен был совершить посадку в Вильнюсе в 18 часов. Не состоится и намеченный на тот же день полет "Аэрофлота" из Вильнюса в Москву.

Как сказал представитель Lietuvos oro uostai, полеты "Аэрофлота" выполняются раз в неделю.

Правительство Литвы в понедельник запретило авиакомпаниям летать в Литву и из нее через воздушное пространство Беларуси, а в среду запретило заходить в литовское воздушное пространство белорусским авиаперевозчикам.

После инцидента, когда в Минске в воскресенье был принужден к посадке самолет авиакомпании Ryanair, лидеры Евросоюза договорились запретить белорусским авиакомпаниям летать в блок и призвали авиакомпании ЕС не летать над Беларусью.

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