Адвокат Baltcap: Степуконис мог присвоить около 40 млн евро

"Не хочу слишком много спекулировать, но, если бы расследование в 2022 году не было прекращено и Шарунас Степуконис был бы остановлен, наверное, сегодня не было бы речи о присвоении 40 млн евро. Сумма была бы меньше", – сказал во вторник радиостанции LRT Д. Раулушайтис.

Как уверял адвокат, у него еще есть надежда, что часть присвоенных средств можно вернуть, но со временем возможностей для этого будет все меньше.

"Для меня реальным и самым интересным вопросом в этом случае будет то, есть ли еще средства, которые можно было бы вернуть, тем самым уменьшив проблему для фонда, портфельных компаний фонда и в то же время облегчив положение самого Шарунаса Степукониса", – сказал Д. Раулушайтис.

"Лично у меня еще есть такая надежда. Но со временем эта надежда иссякает, а еще меня немного огорчает вялое начало расследования, потому что многое можно было сделать до того, как средства массовой информации раздули это. Но возможность была упущена", – отметил он.