Адвокат Baltcap: Степуконис мог присвоить около 40 млн евро

 
ELTA
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Šarūnas Stepukonis
Šarūnas Stepukonis
ФОТО: DELFI montažas / Shutterstock
Как утверждает адвокат Baltcap Дарюс Раулушайтис, его бывший партнер Шарунас Степуконис мог присвоить около 40 млн евро из инфраструктурного фонда инвестиционной компании. По его словам, если бы в 2022 году не было прекращено расследование по факту перевода 3,9 млн евро от польской компании на счет Ш. Степукониса, сумма могла бы быть меньше.

"Не хочу слишком много спекулировать, но, если бы расследование в 2022 году не было прекращено и Шарунас Степуконис был бы остановлен, наверное, сегодня не было бы речи о присвоении 40 млн евро. Сумма была бы меньше", – сказал во вторник радиостанции LRT Д. Раулушайтис.

Как уверял адвокат, у него еще есть надежда, что часть присвоенных средств можно вернуть, но со временем возможностей для этого будет все меньше.

"Для меня реальным и самым интересным вопросом в этом случае будет то, есть ли еще средства, которые можно было бы вернуть, тем самым уменьшив проблему для фонда, портфельных компаний фонда и в то же время облегчив положение самого Шарунаса Степукониса", – сказал Д. Раулушайтис.

"Лично у меня еще есть такая надежда. Но со временем эта надежда иссякает, а еще меня немного огорчает вялое начало расследования, потому что многое можно было сделать до того, как средства массовой информации раздули это. Но возможность была упущена", – отметил он.

Д. Раулушайтис также подчеркнул, что Ш. Степуконис не обязательно получит реальный срок тюремного заключения, поскольку вышеупомянутое наказание редко применяется к лицам, впервые осужденным за такого рода преступления.

"По правде говоря, за преступные деяния экономического, финансового и имущественного характера, согласно складывающейся практике литовских судов, реальные сроки тюремного заключения редко назначаются лицам, судимым впервые. И в этом случае я не очень удивился бы, если суды найдут другие альтернативы для наказания Степукониса, не назначая ему реального тюремного срока", – сказал адвокат.

"С другой стороны, не припомню дела такого масштаба в литовской истории уголовного преследования, так что, возможно, здесь может быть тот случай, когда этот срок тюремного заключения может быть назначен человеку, впервые осужденному за данный вид преступления", - заявил он.

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