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Работающий с прошлой осени не на полную мощность крупнейший в Литве импортер природного газа, йонавский производитель азотных удобрений Achemaв ближайшее время не планирует покупать газ у российского "Газпрома", а как будет дальше, неизвестно, говорит представитель компании.
Jonavos "Achema"
Jonavos "Achema"
© DELFI / Laimonas Jankauskas

"В апреле точно покупать не будем, а вообще планировать, что будет через несколько месяцев, в нынешней ситуации очень сложно. Реализовать продукцию трудно, мы даже не знаем, как будем работать в мае, на частичную или на полную мощность, от завода будет зависеть, сколько и чего потребуется", - сказала BNS специалист по коммуникации Achemos grupe Йолите Мацелите.

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По ее словам, сейчас на Achema работает только один из двух цехов аммиачного производства, а это значит, что предприятие работает на треть своей мощности. Мацелите сказала, что ситуация с сентября прошлого года не изменилась.

Гендиректор Achema Рамунас Миляускас почти две недели назад сказал, что предприятие обычно продавало на литовском рынке около 30% удобрений, однако сейчас покупки почти остановились. По его словам, природный газ - основное сырье, оно составляет более 80% себестоимости аммиачных удобрений.

Представитель компании Мацелите 23 марта сказала BNS, что Achema до этого времени покупала у "Газпрома" "определенную" часть газа, однако в апреле компания не планирует покупать газ у контролируемого Кремлем концерна.

Министерство энергетики в выходные сообщило, что Литва полностью отказалась от российского газа и стала первым государством Европейского союза, обеспечившим независимость от "Газпром", а всю потребность страны теперь будет удовлетворять Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) - каждый месяц к нему будет подходить по три больших газовоза с грузами газа, которого, как планируется, хватит всем клиентам.

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