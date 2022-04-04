"В апреле точно покупать не будем, а вообще планировать, что будет через несколько месяцев, в нынешней ситуации очень сложно. Реализовать продукцию трудно, мы даже не знаем, как будем работать в мае, на частичную или на полную мощность, от завода будет зависеть, сколько и чего потребуется", - сказала BNS специалист по коммуникации Achemos grupe Йолите Мацелите.

По ее словам, сейчас на Achema работает только один из двух цехов аммиачного производства, а это значит, что предприятие работает на треть своей мощности. Мацелите сказала, что ситуация с сентября прошлого года не изменилась.

Гендиректор Achema Рамунас Миляускас почти две недели назад сказал, что предприятие обычно продавало на литовском рынке около 30% удобрений, однако сейчас покупки почти остановились. По его словам, природный газ - основное сырье, оно составляет более 80% себестоимости аммиачных удобрений.

Представитель компании Мацелите 23 марта сказала BNS, что Achema до этого времени покупала у "Газпрома" "определенную" часть газа, однако в апреле компания не планирует покупать газ у контролируемого Кремлем концерна.

Министерство энергетики в выходные сообщило, что Литва полностью отказалась от российского газа и стала первым государством Европейского союза, обеспечившим независимость от "Газпром", а всю потребность страны теперь будет удовлетворять Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) - каждый месяц к нему будет подходить по три больших газовоза с грузами газа, которого, как планируется, хватит всем клиентам.