Рамунас Миляускас, генеральный директор Achema, говорит, что компания постоянно возит продукцию в Украину через территорию Беларуси, поэтому в таком случае у нее будут серьезные проблемы.

"Если Беларусь решит не принимать железнодорожный транспорт из Литвы, это создаст серьезные трудности как для нас, так и для наших клиентов. Закрытие границ с Беларусью привело бы к аннулированию существующих и будущих контрактов с клиентами или перенаправлению логистики продукции через Латвию, что, несомненно, увеличило бы логистические затраты и увеличило бы финансовую нагрузку для нас и наших клиентов", — заявил глава компании в комментарии BNS.

Литовская железнодорожная компания ЛЖД сообщила BNS, что не располагает официальной информацией об остановке поездов с белорусской стороны. По информации ж/д группы, если исключить пустые вагоны от калийных удобрений, то в день в среднем из Литвы в Беларусь следуют около 18 составов.

Планируется, что в феврале ежедневно будет приблизительно 30% поездов от этого количества (5-6), которые будут пересекать литовско-белорусскую границу с литовской стороны, то есть это составы, которые грузят на литовских станциях, а основная их часть будет следовать в Беларусь, Россию и Украину.

Директор Литовской ассоциации железнодорожных компаний и представитель частного перевозчика LGC Cargo Томаc Кершис сказал BNS, что по железной дороге из Литвы через Беларусь перевозится мало грузов.

"Это может быть какой-то груз в Украину, Orlen и Achema (перевозят - BNS), а в Россию от нас нет", — сказал он.

Генеральный директор нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuvos Михал Рудницкий ранее сообщил BNS, что концерн уже опробовал альтернативные железнодорожные грузовые перевозки в Украину - через Польшу, а не через Беларусь, и по новому маршруту уже доставил около 8% продукции.

"Мы должны быть готовыми к различным вариантам. Мы хотели попробовать и убедиться, что такая альтернатива существует. Маршрут не длиннее, а менее удобен, потому что подвижной состав нужно менять дважды", — сказал тогда Рудницкий.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил во вторник, что ответные меры со стороны Минска будут жесткими: "Решение принято, оно будет касаться железнодорожного транспорта, отправляющегося с территории Литвы".