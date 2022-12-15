"Поскольку цена на газ снова поднимается до высот этой осени, с 19 декабря мы вынуждены временно приостановить производство аммиака, оставив работать только производство аммиачной селитры и смол, а также обслуживающие их цеха", — сказала Й. Мацелите.

ELTA напоминает, что в этом году Achema уже временно приостанавливала свою деятельность с 1 сентября и оставляла только производство смол и технических газов.

Природный газ является основным сырьем в производстве азотных удобрений, его доля в себестоимости удобрений составляет около 70 проц.