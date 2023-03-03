"С 6 марта компания Achema частично возобновляет производство удобрений, будет работать один агрегат", – сказала Мацялите.

Напомним, что в прошлом году Achema не работала с 1 сентября, действовало лишь производство смол и технического газа. С 19 декабря 2022 года Achema временно остановила производство аммиака.

По словам представителей Achemа, причина таких решений - высокие цены на газ.

Природный газ - основное сырье для производства азотных удобрений, его стоимость составляет 70% в себестоимости удобрений.