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Йонавский производитель азотных удобрений Achema с 6 марта возобновляет производство. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Achemа Йолита Мацялите.
Jonavos "Achema"
Jonavos "Achema"
© DELFI / Laimonas Jankauskas

"С 6 марта компания Achema частично возобновляет производство удобрений, будет работать один агрегат", – сказала Мацялите.

Напомним, что в прошлом году Achema не работала с 1 сентября, действовало лишь производство смол и технического газа. С 19 декабря 2022 года Achema временно остановила производство аммиака.

По словам представителей Achemа, причина таких решений - высокие цены на газ.

Природный газ - основное сырье для производства азотных удобрений, его стоимость составляет 70% в себестоимости удобрений.

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