"После оценки изменившейся ситуации на газовом рынке было принято решение о частичном возобновлении производства аммиака - запуске агрегата №1 по производству аммиака", - информировала BNS представитель компании Йолита Мацелите.

Информации о сроках и месте возобновления производства аммиака она не предоставила.

Представитель завода Achema, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что с начала этой недели часть работников предприятия была отозвана из простоя, а сейчас идут подготовительные работы по запуску оборудования.

В связи с подорожанием природного газа и неконтролируемым повышением себестоимости удобрений завод Achema, не работавший на полную мощность с осени прошлого года, с 1 сентября временно приостановил свою основную деятельность — производство аммиака. Компания занималась только производством смол и технических газов.

Природный газ является основным сырьем в производстве азотных удобрений, его доля в себестоимости удобрений составляет около 70-80%.

На бирже TTF (Нидерланды) ноябрьские фьючерсы стоили 112,6 евро за мегаватт-час (МВтч) до полудня пятницы. Тогда как в конце августа цена месячных фьючерсных контрактов превышала 300 евро.