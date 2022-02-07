Пока же руководство предприятия отказывается подписать коллективный договор, который узаконил бы новую систему зарплаты работников, поэтому начать бессрочную забастовку планируется 8 февраля.

"Ничего не меняется. В понедельник утром мы получили сообщение, что зарплаты производственному персоналу повышаются на 3,5%, однако о коллективном договоре - ничего", - сказала BNS председатель профсоюза работников Бируте Дашкявичене.

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Она не могла назвать точное число работников, которые будут бастовать, потому что в понедельник они все еще регистрируются.

"Очень трудно сказать, по моим прогнозам, будет около 600, мы призываем людей регистрироваться и информировать работодателя в течение сегодняшнего дня, чтобы работодатель увидел масштаб", - сказала Дашкявичене.

И все же, по ее словам, до последней минуты сохраняется вероятность того, что может быть достигнуто соглашение о коллективном договоре.

По словам Дашкявичене, профсоюз и представители работодателя на прошлой неделе провели встречу по вопросам безопасности во время забастовки, глава профсоюза говорит, что из-за протеста завод придется останавливать.

"Компания должна принять соответствующие решения и до 8 февраля безопасно остановить все оборудование, которое не может действовать без постоянного надзора работников", - сказала Дашкявичене для пресс-релиза организации.

Achema 3 февраля информировала, что занесенный в список объектов стратегического назначения химический завод работает в непрерывном режиме и не может быть остановлен так просто, чтобы не возникло угрозы для окружающей среды и людей.

По данным Фонда социального страхования (Sodra), средняя зарплата в компании в конце 2021 года составляла 2,3 тыс. евро (до вычета налогов).

В профсоюзе Achema сейчас состоит около 37% из примерно 1,3 тыс. работников компании.

Принципиальное решение о проведении забастовки принято в декабре прошлого года, его поддержал 81% членов профсоюза - около 30% всех работников Achema.