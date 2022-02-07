Пока же руководство предприятия отказывается подписать коллективный договор, который узаконил бы новую систему зарплаты работников, поэтому начать бессрочную забастовку планируется 8 февраля.
"Ничего не меняется. В понедельник утром мы получили сообщение, что зарплаты производственному персоналу повышаются на 3,5%, однако о коллективном договоре - ничего", - сказала BNS председатель профсоюза работников Бируте Дашкявичене.
Она не могла назвать точное число работников, которые будут бастовать, потому что в понедельник они все еще регистрируются.
"Очень трудно сказать, по моим прогнозам, будет около 600, мы призываем людей регистрироваться и информировать работодателя в течение сегодняшнего дня, чтобы работодатель увидел масштаб", - сказала Дашкявичене.
И все же, по ее словам, до последней минуты сохраняется вероятность того, что может быть достигнуто соглашение о коллективном договоре.
По словам Дашкявичене, профсоюз и представители работодателя на прошлой неделе провели встречу по вопросам безопасности во время забастовки, глава профсоюза говорит, что из-за протеста завод придется останавливать.
"Компания должна принять соответствующие решения и до 8 февраля безопасно остановить все оборудование, которое не может действовать без постоянного надзора работников", - сказала Дашкявичене для пресс-релиза организации.
Achema 3 февраля информировала, что занесенный в список объектов стратегического назначения химический завод работает в непрерывном режиме и не может быть остановлен так просто, чтобы не возникло угрозы для окружающей среды и людей.
По данным Фонда социального страхования (Sodra), средняя зарплата в компании в конце 2021 года составляла 2,3 тыс. евро (до вычета налогов).
В профсоюзе Achema сейчас состоит около 37% из примерно 1,3 тыс. работников компании.
Принципиальное решение о проведении забастовки принято в декабре прошлого года, его поддержал 81% членов профсоюза - около 30% всех работников Achema.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Уровень заболеваемости в Литве растет, где ситуация хуже всего
Уровень заболеваемости в Литве по-прежнему растет. По...
По Вильнюсу проехал "конвой свободы", правда, в нем участвовали всего несколько автомобилей (3)
Жители Литвы, несогласные с решениями властей в сфере...
На склоне горы Гедиминаса зафиксирован новый оползень (11)
На юго-восточном склоне горы Гедиминаса в понедельник...
Глава военного комитета НАТО не видит признаков желания России напасть на страны Балтии (19)
Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр...
В минувшие выходные польские магазины штурмовали литовцы: такого раньше не было (36)
В Польше в первые выходные после того как вступил в силу...