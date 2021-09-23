Achema: деятельность стала убыточной, в простой отправляют около 400 человек

Компания уже остановила три производственных агрегата, один из которых – в цеху по производству аммиака. Компания подтвердила, что треть работников (около 400 человек) отправлены в простой.
"Achema значительно сокращает производственные мощности, работа в цехах, в которых трудится почти треть из 1300 человек, останавливается", - говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора Achema Рамунаса Миляускаса, цена на газ в Европе уже поднялась до красной отметки, выше которой деятельность Achema становится убыточной.
"Ежедневно появляются сообщения о закрытии и остановке заводов по производству удобрений в Европе или о сокращении вдвое производственных мощностей крупнейших мировых производителей удобрений. Ситуация с Achema аналогична - мы находимся в очень неопределённой ситуации, мы внимательно следим за рынком, и мы можем планировать свою деятельность только на короткий период", - сказал Р. Миляускас.
80% себестоимости продукции Achema состоит из цены на природный газ.
По словам главы компании, если цена на газ продолжит держаться на верхних отметках, возможно, придется остановить другие производственные агрегаты, а это скажется и на других компаниях, связанных прямо или косвенно. Их более тысячи.
По словам главы Achema, из-за роста цен на газ как от «Газпрома», так и из США, Норвегии и других стран даже Клайпедский терминал сжиженного газа не помогает Литве получать более дешевый газ.
О том, что резкое повышение цен на газ вынудило Achema сократить добычу и закрыть один из двух аммиачных цеха, которые производят около 30 процентов всей продукции, сообщил BNS в минувшую пятницу.
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