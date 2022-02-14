"Сегодня бастующих 55, люди понемногу возвращаются на работу, завод действует в обычном режиме",- сказала в понедельник BNS пресс-атташе компании Йолите Мацелите.

В минувшую пятницу администрация сообщала, что бастует 98 человек.

Председатель профсоюза предприятия Бируте Дашкявичене подтвердила BNS, что часть работников прекратила забастовку, однако, по ее подсчетам, их все еще около 100.

"Пока мы уточняем, сколько работников вернулось к работе. На минувшей неделе мы насчитали более 300, сегодня бастует около ста, если считать во все смены, насколько нам удалось опросить подразделения, получить информацию. Данные с места работы могут отличаться", - сказала Дашкявичене.

По ее словам, профсоюз по-прежнему стоит на основном требовании и за выходные подготовил предложение работодателю начать переговоры.

"Как бы ни развивалась ситуация, мы должны найти решение внутри. Мы еще не знаем, пойдет ли другая сторона на переговоры, хотя они тоже говорили, что нужно садиться за стол переговоров. Забастовка продолжается, пока сил и энтузиазма достаточно, радует решимость работников идти до конца", - сказала Дашкявичене.

Инициированная профсоюзом работников компании забастовка началась 8 февраля, ее намечается продолжать до тех пор, пока руководство Achema не выполнит основное требование и не подпишет коллективный договор о зарплате и других условиях.