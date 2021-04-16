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В январе-марте этого года сокращение продаж новых автомобилей в Литве было одним из самых значительных во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
ACEA: спад продаж новых автомобилей в Литве - один из самых значительных в ЕС
© DELFI / Kiril Čachovskij

За три месяца в Литве было продано 7614 новых автомобилей – на 29% меньше, чем в январе-марте 2020 года. В Латвии продажи новых автомобилей сократились на 11,1% до 3442, в Эстонии – выросли на 1,4% до 5728.

Более значительным, чем в Литве, сокращение продаж новых авто в январе-марте фиксировалось лишь в Португалии (на 31,5%).

В марте, по сравнению с тем же месяцем 2020 года, в Литве продажи новых автомобилей выросли на 37,4% до 3073, в Латвии – на 28,9% до 1375, в Эстонии – на 25,6% до 2116.

В целом в ЕС продажи новых машин за три месяца этого года выросли на 3,2% до 2,56 миллиона.

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