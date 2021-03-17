aA
В январе-феврале этого года сокращение продаж новых автомобилей в Литве было одним из самых значительных во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
ACEA: спад продаж новых автомобилей в Литве - один из самых значительных в ЕС
© DELFI / Kiril Čachovskij

За два месяца в Литве был продан 4541 новый автомобиль – на 46,5% меньше, чем в январе-феврале 2020 года. В Латвии продажи новых автомобилей сократились на 26,3% до 2067, в Эстонии – на 8,8% до 3612.

Более значительным, чем в Литве, сокращение продаж новых авто в январе-феврале фиксировалось лишь в Португалии (на 47,1%).

В феврале, по сравнению с тем же месяцем 2020 года, в Литве продажи новых автомобилей упали на 47,5% до 2235, в Латвии – на 18,3% до 1078, в Эстонии – на 3,6% до 1630.

В целом в ЕС продажи новых машин за два месяца этого года сократились на 21,7% до 1,498 миллиона.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Рынок новых автомобилей в этом году сократился на 44% (4)

В Литве в январе-феврале зарегистрировано 5118 новых...

TOP новостей

В Литве снова планируют изменение условий карантина – возвращение детей в школы и сценарии для трех зон (28)

Правительство Литвы 17 марта намерено обсудить план...

В вывезенном из Клайпеды контейнере – оборудование для производства оружия массового уничтожения (16)

В 2018 году Беларусь переправила в Саудовскую Аравию...

Владелец сети Norfa: были моменты, когда думал, что нашей компании пришел конец (15)

Дайнюс Дундулис начал свой бизнес в Литве 20 лет назад....

Президент Литвы раскритиковал решение главы Минздрава: это нанесло ущерб имиджу вакцины (17)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что...

Коронавирус в Литве: 570 новых случаев, скончались 8 человек (11)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 570 новых случаев...