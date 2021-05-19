ACEA: спад продаж новых автомобилей в Литве - один из наиболее заметных в ЕС

В Литве за четыре месяца продано 11 227 новых автомобилей - на 7,3% меньше, чем в январе-апреле 2020 года. В Латвии продажи автомобилей увеличились на 6,3% до 4838, в Эстонии - на 25,5% до 8123.

Больше, чем в Литве, спад продаж новых автомобилей в январе-апреле фиксировался только в Румынии и Нидерландах - на 14,5% и на 11,7% соответственно.

В апреле по сравнению с тем же месяцем 2020 года в Литве продажи новых автомобилей выросли в 2,6 раза до 3613, в Латвии - вдвое до 1396, в Эстонии - в 2,9 раза до 2395.

Во всем ЕС продажи новых автомобилей за четыре месяца этого года выросли на 24,4% до 3,422 млн.