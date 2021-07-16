ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве - один из самых низких в ЕС

В Литве за шесть месяцев продано 18 648 новых автомобилей - на 10,9% больше, чем в январе-июне 2020 года. В Латвии продажи автомобилей увеличились на 17% до 7 684, в Эстонии - на 41,7% до 12 940.
Показатели роста продаж новых автомобилей хуже, чем в Литве в январе-июне фиксировались только в Румынии, где они сократились на 4,9%, также в Нидерландах - где они выросли лишь на 3,3%, Бельгии, Дании и Словении (рост соответственно составил 7,3%, 9,2% и 10,7%).
В июне по сравнению с таким же месяцем 2020 года в Литве продажи новых автомобилей выросли в 30,4% до 3488, в Латвии - на – 15,5% до 1469, в Эстонии – на 63% до 2611.
Во всем ЕС продажи новых автомобилей за шесть месяцев этого года выросли на 25,2% до 5,362 млн. Наиболее интенсивно росли продажи автомобилей в Италии, где рост составил 59,6%
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