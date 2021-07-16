aA
Рост продаж новых автомобилей в Литве в январе-июне был одним из наиболее заметных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве - один из самых низких в ЕС
© DELFI / Kotryna Dagenytė

В Литве за шесть месяцев продано 18 648 новых автомобилей - на 10,9% больше, чем в январе-июне 2020 года. В Латвии продажи автомобилей увеличились на 17% до 7 684, в Эстонии - на 41,7% до 12 940.

Показатели роста продаж новых автомобилей хуже, чем в Литве в январе-июне фиксировались только в Румынии, где они сократились на 4,9%, также в Нидерландах - где они выросли лишь на 3,3%, Бельгии, Дании и Словении (рост соответственно составил 7,3%, 9,2% и 10,7%).

Статьи по теме:
ACEA: спад продаж новых автомобилей в Литве - один из наиболее заметных в ЕС  (10)

В июне по сравнению с таким же месяцем 2020 года в Литве продажи новых автомобилей выросли в 30,4% до 3488, в Латвии - на – 15,5% до 1469, в Эстонии – на 63% до 2611.

Во всем ЕС продажи новых автомобилей за шесть месяцев этого года выросли на 25,2% до 5,362 млн. Наиболее интенсивно росли продажи автомобилей в Италии, где рост составил 59,6%

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: если ситуация ухудшится, много видов деятельности будет только с "паспортом возможностей" (37)

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится,...

Находящийся в Ниде политик просит денег на шаурму? (40)

Член правления Партии свободы Нериюс Виткаускас удивил...

Коронавирус в Литве: 82 новых случая, никто не умер (4)

За минувшие сутки в стране было выявлено 82 новых случая...

Уникальная находка в Вильнюсском районе: мужчина нашел клад с монетами времен Ягайло (12)

В Вильнюсском районе, в Райшяй, вильнюсец пошел гулять и...

Литва вновь попала в желтую зону по COVID-19 (2)

В связи с тем, что в Литве продолжают расти количества...