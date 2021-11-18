ACEA: продажи новых автомобилей в Литве упали заметнее всего в ЕС

В Литве за десять месяцев продано 27827 новых автомобилей – на 12,2% меньше, чем в январе-октябре 2020 года. В Латвии продажи автомобилей выросли на 8,4% до 12490, в Эстонии – на 25,9% до 19872.
Продажи новых автомобилей за десять месяцев года также упали в Бельгии (на 9,1%), Нидерландах (на 7,1%), Германии (на 5,2%), Дании (на 2,9%), Словении (на 0,9%), Люксембурге (на 0,2%) и в Австрии (на 0,1%). Самыми высокими темпы продаж новых автомобилей были в Греции и Хорватии, где их было продано на 31,9% и на 27,6% больше соответственно.
Во всем ЕС продажи новых автомобилей за десять месяцев этого года выросли на 2,2% до 8,192 млн.
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