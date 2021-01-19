ACEA: падение продаж новых авто в Литве в прошлом году было одним из самых низких в ЕС

В 2020 году в Литве были проданы 40 232 новых автомобиля – на 12,9% меньше, чем в 2019 году. Менее значительное падение продаж автомобилей фиксировалось лишь в Дании, где составило 12,2%.
В прошлом году продажи автомобилей в Латвии сократились на 25,8% до 13864, в Эстонии – на 29,5% до 18750.
Во всем ЕС продажи новых автомобилей в прошлом году сократились на 23,7% до 9,943 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen – в прошлом году их продано на 1,152 млн., что на 24,6% меньше, чем в 2019 году.
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