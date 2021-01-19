aA
В прошлом году падение продаж новых автомобилей в Литве было одним из самых низких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
ACEA: падение продаж новых авто в Литве в прошлом году было одним из самых низких в ЕС
© DELFI / Kiril Čachovskij

В 2020 году в Литве были проданы 40 232 новых автомобиля – на 12,9% меньше, чем в 2019 году. Менее значительное падение продаж автомобилей фиксировалось лишь в Дании, где составило 12,2%.

В прошлом году продажи автомобилей в Латвии сократились на 25,8% до 13864, в Эстонии – на 29,5% до 18750.

Во всем ЕС продажи новых автомобилей в прошлом году сократились на 23,7% до 9,943 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen – в прошлом году их продано на 1,152 млн., что на 24,6% меньше, чем в 2019 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ACEA: падение продаж новых авто в Литве – самое низкое в ЕС (2)

Падение продаж новых автомобилей в Литве в...

TOP новостей

Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву (72)

Департамент миграции Литвы, по просьбе МИД на 5 лет...

Премьер-министр Литвы: до 31 января никаких радикальных изменений не будет (32)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Профессор Саулюс Чаплинскас: я считаю, что с тоталитарными ограничениями заигрались (51)

"Самый продолжительный карантин, который описывают в...

Навальный выпустил фильм про дворец Владимира Путина (64)

Оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию 17...

Двое жителей одного подъезда скончались от коронавируса: люди ведут себя безответственно (29)

В Каунасе коронавирус за неделю унес жизни двоих...