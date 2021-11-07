Квартира в 32 кв. м в доме 2017 г. на ул. Й.Симпсонаса в Паланге – 299 700 евро, или 9366 евро за 1 кв. м. И это ничем не выделяющееся объявление.

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Квартира в 35,2 кв. м на ул. С.Дауканто, дом 2019 г. – 278 000 евро, или 7898 евро за 1 кв. м, предлагается в другом объявлении на портале aruodas.lt.

Parduodamas būstas Palangoje

Кравтира 56 кв. м на ул. Кястучё - 410 000 евро, или 7321 евро за кв. м, гласит еще одно объявление на alio.lt.

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Каждый второй вариант на сайтах - жилье в Паланге по цене более чем 3000 евро за 1 кв. м . Именно столько стоит жилье в центре Вильнюса.

В среднем в Паланге за 1 кв. м в сентябре платили 2694 евро (год назад - 1881 евро). За год цена выросла на 43,2%.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас уже несколько раз шутил над ценами в Паланге, он выяснил, что в Кремниевой долине у океана можно найти более дешевые варианты, что уже говорить о латвийской Юрмале. Да и на юге Европы цены вдвое меньше, чем в Паланге.

Однако палангские брокеры отшучиваются, говоря, что экономисту, видимо, не по карману желаемый домик, вот он и ругает цены на литовском взморье.

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис логически объясняет цены - в Литве есть много денег, они обесцениваются, вот люди и стремятся защитить свое имущество. Он не видит повода для снижения цен.

Представитель Ober-haus Саулюс Вагонис отмечает, что не надо сравнивать цены за границей и в Паланге, достаточно сравнить с ценами в других городах самой Литвы.

"Квартира на окраине Паланги стоит столько, сколько квартира в центре Вильнюса – это заставляет задуматься", – заметил он.

"Пути всех литовских отдыхающих ведут в Палангу. Этим мы отличаемся от скандинавов, где больше выбора. В других городах Литвы практически нет новых домов – альтернативой является строительство усадьбы, но это стоит денег и времени", – сказал Маурицас.

Небольшую конкуренцию Паланге составляет разве что Друскининкай или Бирштонас.

Маурицас называет цены на жилье в Паланге космическими и не сомневается, что люди будут искать другие варианты, тем более, что недалеко находится Латвия, где цены значительно ниже (в Юрмале на треть ниже, чем в Паланге).

Авулис считает, что единственный способ приостановить рост цен - это увеличение числа предложений. Он отмечает, что выросли цены на строительство, на стройматериалы, рабочую силу, плюс спрос пока остается выше, чем предложение. Кроме того, по словам предпринимателя, срабатывает и третий фактор - инфляция.

Он напомнил, что вклады жителей в банках Литвы составляют 19,6 млрд. евро, это рекордная сумма, а инфляция у нас выше, чем в других странах Европы.

Брокер компании Capital Игнас Тишкус не видит никаких проблем - хочешь жилье в Испании, покупай в Испании.

"Но пришел COVID-19, границы закрыли, а ты оставил свое жилье какому-то испанцу, видишь, вместо обещанных 20 000 евро за аренду получил всего 7000, а налоги составляют 8000 евро, вот ты и в минусе. А здесь – 300 км, сел в машину, поехал, проверил, сдана твоя квартира или нет", – пояснил специалист.

"Да, в Паланге есть очень дорогие объекты, но они дорогие не просто так. Здесь дорогая земля, ее около моря в Литве мало, чего не скажешь о Латвии, где большое побережье, для них это пастбища, эту землю не ценят. Есть также разница в качестве построек", – сказал Тишкус.

Он не считает, что недвижимость в Паланге может обесцениться.

Вагонис же сомневается в стабильности цен на жилье в Паланге.

"В Паланге доминируют покупатели, которые покупают жилье не для себя, это не местные, они покупают жилье для отдыха. Другой момент - выше темпы роста цен, по сравнению с другими городами", – сказал он.

По его подсчетам, за год цены в 5 крупных городах Литвы выросли на 20%, а в Паланге - на 40%. За 10 лет в Паланге цены удвоились, а в Клайпеде увеличились на 40%.

"Это сигнал - не все так стабильно, как хочется инвесторам", – заметил эксперт.

Вагонис напомнил, что недвижимость на курортах менее устойчива к кризисам, поскольку в кризис людям важнее сохранить основное жилье, поэтому цены на курортах в такие периоды снижаются значительнее.

Маурицас заметил, что сам ничего в Паланге покупать не планирует. Он рассказал, что именно карантин заставил жителей покупать жилье на море. Люди боялись, что не смогут уехать за границу, вот и стали покупать недвижимость на взморье.

"Иногда в Паланге самая большая квартира проекта такая, как в юрмальском проекте самая маленькая. Если мы налепим объектов сомнительного качества, понастроим лишь бы чего, то будет как в Грузии 15 лет назад – застроили побережье 5-10-этажками, уплотнили, и сейчас никто туда не едет, там ужасно", – сказал Маурицас, предупредив, что Палангу может ждать такая же судьба.