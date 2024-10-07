571 евро за полет на куске металлолома: пассажирку потряс опыт путешествия с AirBaltic

Самолет ей показался куском металлолома, а поведение экипажа было неприятным. Как случилось, что за такие деньги пришлось лететь на отжившем свой срок самолете, мало того, стюарды обвинили пассажирку в том, что она что-то не заплатила? Ситуацию прокомментировала и компания AirBaltic.
„Я летела в Испанию, билеты дорогие“, – рассказала Зане. За билет в одну сторону она заплатила 571 евро. „Я знала, что будет дорого, но удивила не цена...“ Полет осуществляла компания Avion Express, пассажиры должны были лететь на Airbus A319.
Вылет был отложен. „Мы должны были вылететь в 7.05 ч., но в 7.25 ч. получили эл. письмо, в котором было сказано, что самолет задержится, вылет перенесен на 7.45 ч. Вылетели мы в 8.30 ч.“, - рассказала женщина.
Когда она взошла на борт, поняла, что это какой-то металлолом, самолету явно было не 15, а не меньше 30 лет.
Кресло было маленькое, и места под ним не хватало даже для ног.
Это очень огорчило Зане, поскольку за неделю до полета она перенесла операцию, у нее болели ноги. Небольшую сумку она положила под сидение, а рюкзак размером 55 x 40 x 23 см - на полку. „При мне был такой багаж, какой допустим, я за него заплатила“, - утверждала женщина.
„Одна из стюардов была абсолютно равнодушной, ни „пожалуйста“, ни „спасибо“, шла мимо багажных полок, вытаскивала рюкзаки и спрашивала по-английски „Чей?“, затем клала пассажирам на колени“, – рассказывала о своем полете на самолете AirBaltic в Испанию Зане из Латвии. То же самое стюардесса проделала с рюкзаком Зане. „Я ей сказала, что у меня под ногами лежит сумка, но она по-английски ответила: „You didn’t pay for this!“ („Вы за это не платили!“). Я ответила только: „Are you sure?“ („Вы уверены?“).
Положить рюкзак под кресло было невозможно, к счастью, Зане помог сидевший перед ней пассажир, который положил ее рюкзак к себе. Другим повезло меньше, пришлось сидеть в обнимку с багажом. Никто не спорил. „В самолете ты становишься заложником ситуации... Если начинаешь спорить, тебя просто высаживают. Это не ресторан“, – сказала Зане.
Представители AirBaltic пояснили, что минувшим летом компания брала в аренду 6 авиалайнеров. Перед заключением договора о сотрудничестве AirBaltic всегда проверяет технические качества авиалайнеров. AirBaltic сотрудничает только с сертифицированными в Европе компаниями. По данным представителей компании, экипажи всегда получают исчерпывающие инструкции о том, как обеспечить максимальный комфорт пассажирам.
Арендовать самолеты компания вынуждена потому, что производитель двигателей Pratt & Whitney не успевает вовремя починить авиалайнеры Airbus A220-300. AirBaltic отмечает, что договор с компаниями, у которых она арендует самолеты, заключают на несколько лет. Если такой договор расторгнуть досрочно, компанию ждут штрафы.
Представители AirBaltic указали, что при покупке билетов можно получить полную информацию о самолете. Если самолет меняется, то пассажиров об этом информируют.
На вопрос, почему стюарды возвращают пассажирам их рюкзаки, если за багаж люди заплатили, AirBaltic ответила, что если багажные отделения переполнены, члены экипажа более легкие рюкзаки дают пассажирам, чтобы они положили их под сидения.