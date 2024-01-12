5 правил для безопасных покупок в Интернете

Чтобы оценить надежность продавца, проверьте отзывы в Интернете и на специализированных сайтах и форумах. Будьте бдительны, оценивая отзывы на аккаунте продавца, так как негативные комментарии могут быть удалены недобросовестным продавцом.

По данным Государственного управления по защите прав потребителей (VVTAT), в последнее время участились случаи, когда деньги потребителей переводятся в банки за пределами Европейского союза, что усложняет идентификацию продавца и защиту интересов потребителей.

Проверьте, есть ли у продавца дополнительные средства связи. Не забывайте, что если на торговой площадке или в социальной сети возникнет спор, продавец может заблокировать или игнорировать пользователя.

Каждое предприятие должно обнародовать свое название, форму собственности, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Поэтому перед покупкой узнайте все о продавце.

Министерство обозначило пять основных правил, которые помогут избежать неловких ситуаций и, в случае необходимости, защитить свои права.

Основные обязанности продавца: * предоставить потребителю подробную информацию о себе, продаваемом товаре, цене, условиях оплаты, возврата, исполнения договора, информацию о гарантийном и послепродажном обслуживании; * передать товар не позднее чем через 30 дней со дня заключения договора, если не оговорено иное; * возвратить потребителю уплаченную им сумму в полном объеме в течение 14 дней со дня направления уведомления об отказе от товара, включая расходы на доставку товара (перечень товаров, не подлежащих возврату, установлен Гражданским кодексом); * ответить на претензию потребителя в течение 14 дней; * указать орган для внесудебного разрешения потребительских споров и другую информацию.

Продавец должен предоставить всю информацию на надежном носителе вместе с подтверждением заказа, чтобы потребитель мог в любой момент увидеть, какие условия были согласованы в момент заключения договора.

Дистанционный продавец должен предоставить вам описание товара, информацию об использовании товара, условия возврата и другие условия договора. Если у вас нет этих сведений, покупать не стоит.

По возможности не платите деньги вперед — соглашайтесь на оплату при получении или оплачивайте банковской картой (если вы не получите товар, можно попробовать воспользоваться процедурой charge back). Наконец, попросите предоставить вам подтверждение оплаты, которое в случае спора позволит вам идентифицировать продавца.

Важно знать, что именно нельзя делать с товаром, если потребитель хочет отказаться от него в течение 14 дней: * одежду нельзя носить, срывать ярлыки или пачкать; * обувь нельзя носить, ходить по ней на улице, срывать ярлыки; * бытовые приборы не должны использоваться/повреждена упаковка; * электрические товары не должны использоваться для создания учетных записей, установки приложений; * игрушки, велосипеды, самокаты нельзя эксплуатировать на улице, оставляя следы сборки/установки.

Однако есть исключения. Нельзя вернуть: * скоропортящиеся товары (цветы, продукты питания); * товары, изготовленные по индивидуальному заказу; * косметику или средства гигиены с поврежденной упаковкой; * нераспакованные медицинские товары, издания, видео- или аудиозаписи и программное обеспечение.

Товары, приобретенные онлайн, можно вернуть в течение 14 дней. Будь то распродажа или новая коллекция. Важно, чтобы возвращаемый товар был неиспользованным и находился в хорошем состоянии! Потребитель несет ответственность за любое уменьшение стоимости, которое не было необходимо для оценки характера, свойств и характеристик товара.

Гражданский кодекс устанавливает обязанность продавца передать товар, вручив его покупателю или передав в его владение в течение 30 дней с момента заключения договора (если стороны не договорились об ином).

5. Если вы не получили товар



Если продавец не доставил вам товар в установленный срок, вы должны сначала обратиться к нему с письменным заявлением, в котором изложите свою конкретную просьбу.

Если продавец не отвечает письменно или отказывается выполнить ваше требование в течение 14 календарных дней после письменного обращения, вы имеете право обратиться в Государственное управление по защите прав потребителей (e-mail: tarnyba@vvtat.lt) для альтернативного (внесудебного) разрешения споров, если продавец зарегистрирован в Литве, или в Европейский центр потребителей Литвы (e-mail: info@ecc.lt), если продавец зарегистрирован в странах ЕС, Норвегии или Исландии.

В противном случае вы можете сообщить о своей проблеме на http://www.econsumer.gov/, если продавец находится в стране, которая подписана на эту платформу. Если вы подозреваете уголовное преступление, вам следует обратиться в полицию.

Обращаясь в орган по разрешению потребительских споров, вы должны предоставить: