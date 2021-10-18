400 км забора на границе с Беларусью готовы возводить 12 компаний

Столько компаний подали заявки в конце сентября на конкурс подрядчика строительства забора почти на 120 млн евро.
Договор с компаниями, которые предложат лучшие условия, планируется подписать в ноябре, а работы планируется завершить до сентября следующего года.
Работы первого этапа в 108 километров на наиболее уязвимом участке границы с Беларусью проводит компания Tetas группы Epso-G. В данный момент прокладывается концертина, а в конце октября рядом начнут возводить и другие сегменты забора, которые поставят польские и голландские производители.
Все работы Tetas планирует завершить до конца апреля 2022 года.
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