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Забор длиной в 400 километров на границе Литвы с Беларусью хотели бы возводить 12 компаний, сообщила госэнергокомпания Epso-G.
400 км забора на границе с Беларусью готовы возводить 12 компаний
© DELFI / Domantas Pipas

Столько компаний подали заявки в конце сентября на конкурс подрядчика строительства забора почти на 120 млн евро.

Договор с компаниями, которые предложат лучшие условия, планируется подписать в ноябре, а работы планируется завершить до сентября следующего года.

Работы первого этапа в 108 километров на наиболее уязвимом участке границы с Беларусью проводит компания Tetas группы Epso-G. В данный момент прокладывается концертина, а в конце октября рядом начнут возводить и другие сегменты забора, которые поставят польские и голландские производители.

Все работы Tetas планирует завершить до конца апреля 2022 года.

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