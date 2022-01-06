aA
После прекращения Китаем экономических связей с Литвой глава агентства по стимулированию иностранных инвестиций "Investuok Lietuvoje" (русс. "Инвестируй в Литве") заявил, что 40% опрошенных предприятий Литвы из-за этого переживают трудности. Элиюс Чивилис признает, что зарубежные инвесторы выбирают политически стабильные страны, поэтому Литва будет "несколько" проигрывать соседним государствам.
Elijus Čivilis
Elijus Čivilis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Однако он надеется, что еще не всё потеряно.

"Инвесторы сталкиваются с проблемами, не могут получить оборудование, которое используют в производственных процессах. Инвесторы не могут получить сырье, экспортировать свою продукцию", - в четверг в интервью LRT подчеркнул Э. Чивилис.

Статьи по теме:
Глава МИД: ЕС должен четко сказать Китаю о возможном ответе из-за давления на Литву  (11)
Китай оказывает давление на германскую Continental, чтобы та не использовала производимые в Литве компоненты

Он отметил, что в краткосрочной перспективе бизнес приспосабливается и выживает, однако в дальнейшем такая ситуация окажет негативное воздействие.

"Воздействие будет иметь два аспекта – прибыльность, успех компаний и их желание расширяться, а это всё упирается в стабильность инвестиционной среды. Исследование одной консультационной фирмы в июне прошлого года показало, что целых 57% всех компаний выбирают локации, которые являются политически стабильными", - подчеркнул Э. Чивилис.

"Известные и предсказуемые обстоятельства - это то, что очень ценится предприятиями. По этому критерию Литва будет несколько проигрывать соседним странам, но я очень верю, что еще не всё потеряно", - добавил он.

"Говоря о Китае, мы забыли, как Китай называет грехи, которые Литва совершила, - это как запрет на китайские инвестиции в Литву, запрет их производителей 5G, так и усиление прав человека в этнических группах. Все эти вещи аккумулируются", - заявил он.

Э. Чивилис заявил, что большинство предприятий избегают публичности и не заявляют о трудностях, так как это может оказать прямое воздействие на их работу.

"Международные компании участвуют в глобальных цепочках поставок, которые очень хрупки. Даже не думая о Германии, которая является гигантом автопромышленности, де-факто большая часть их заводов находится в Китае. (...) Нельзя избежать отсутствия сотрудничества во всей этой экосистеме", - отметил он.

Зарубежные СМИ сообщают, что Китай давит на немецкого гиганта по производству автозапчастей Continental, чтобы тот не использовал компоненты, произведенные в Каунасском районе Литвы.

Компания в прошлом году начала строительство еще одного завода, стоимость проекта более 90 млн евро. Инвестиции Continental в Каунасе составят приблизительно 185 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Торговый представитель США выразила поддержку Литве из-за "экономического насилия" со стороны Китая (8)

США поддерживают Литву, испытывающую "экономическое...

Из-за действий Китая литовские промышленники обратились в комитет ОЭСР (20)

Чтобы привлечь внимание к действиям Китая по...

TOP новостей

Аналитик данных: после волны "омикрона" неиммунизированных жителей не останется (7)

Новый штамм "омикрон" уже доминирует в Литве . Аналитик...

Vytautas Landsbergis

Ландсбергис: проблема транзита белорусских удобрений раздута (29)

Резонанс, связанный с тем, что "Литовские железные...

"Delfi. Главное": Новый год напряженности от границ с Беларусью и Украиной до Казахстана Обсуждаем с Лауринасом Кащюнасом и Тарасом Березовцом (8)

Новый год , несмотря на застольные пожелания и надежды...

Вниманию водителей: некоторые улицы Вильнюса покрыты слоем льда (1)

В четверг вечером в столице Литвы начался гололед,...

В Вильнюсе болеют водители общественного транспорта, возможны опоздания (8)

В столичной компании "Вильнюсский общественный...