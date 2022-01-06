Однако он надеется, что еще не всё потеряно.

"Инвесторы сталкиваются с проблемами, не могут получить оборудование, которое используют в производственных процессах. Инвесторы не могут получить сырье, экспортировать свою продукцию", - в четверг в интервью LRT подчеркнул Э. Чивилис.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе бизнес приспосабливается и выживает, однако в дальнейшем такая ситуация окажет негативное воздействие.

"Воздействие будет иметь два аспекта – прибыльность, успех компаний и их желание расширяться, а это всё упирается в стабильность инвестиционной среды. Исследование одной консультационной фирмы в июне прошлого года показало, что целых 57% всех компаний выбирают локации, которые являются политически стабильными", - подчеркнул Э. Чивилис.

"Известные и предсказуемые обстоятельства - это то, что очень ценится предприятиями. По этому критерию Литва будет несколько проигрывать соседним странам, но я очень верю, что еще не всё потеряно", - добавил он.

"Говоря о Китае, мы забыли, как Китай называет грехи, которые Литва совершила, - это как запрет на китайские инвестиции в Литву, запрет их производителей 5G, так и усиление прав человека в этнических группах. Все эти вещи аккумулируются", - заявил он.

Э. Чивилис заявил, что большинство предприятий избегают публичности и не заявляют о трудностях, так как это может оказать прямое воздействие на их работу.

"Международные компании участвуют в глобальных цепочках поставок, которые очень хрупки. Даже не думая о Германии, которая является гигантом автопромышленности, де-факто большая часть их заводов находится в Китае. (...) Нельзя избежать отсутствия сотрудничества во всей этой экосистеме", - отметил он.

Зарубежные СМИ сообщают, что Китай давит на немецкого гиганта по производству автозапчастей Continental, чтобы тот не использовал компоненты, произведенные в Каунасском районе Литвы.

Компания в прошлом году начала строительство еще одного завода, стоимость проекта более 90 млн евро. Инвестиции Continental в Каунасе составят приблизительно 185 млн евро.