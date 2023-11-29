29 млн евро - выделено Государственной инспекцией Литвы на поддержку граждан

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что в этом году на поддержку 455 тыс. граждан выделена рекордная сумма – 29 млн евро.

Сообщается, что поддержку, как и в прошлом году, между собой разделили почти 23 тыс. получателей поддержки, деятелей искусства, политических партий, профсоюзов и объединений.

В прошлом году на поддержку 484 тыс. граждан было выделено почти 27,6 млн евро.

ГНИ отмечает, что в этом году не удалось выполнить около 8,7 тыс. заявлений граждан, поскольку в заявлениях были указаны юридические лица, у которых больше не было права на получение части подоходного налога.

Еще 500 получателям выделенная сумма 190 тыс. евро не была переведена, поскольку получатели не урегулировали вопросы, связанные с их банковскими счетами, или не предоставили отчеты о получении и использовании поддержки.

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