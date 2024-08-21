26 000 жителей Литвы в июле получили уменьшенную зарплату

Деньги жителей, переданные в пенсионные фонды, инвестируются с целью получения максимально возможной прибыли. Конечно, одних накоплений, полученных от участия во втором уровне пенсионного накопления будет недостаточно для обеспечения достаточной пенсии, дополнительные накопления потребуются и на третьем этапе, однако польза от участия в долгосрочных накоплениях очевидна, когда государство вносит существенный вклад в накопление на втором этапе путем предоставления поощрительного взноса.

„Суммы, которые ежемесячно удерживаются из зарплаты людей, не очень значительны, если учесть тот факт, что 10-15% доходов надо откладывать на будущие накопления. Если вы сегодня выделите несколько десятков евро на пенсионные накопления, учитывая государственное стимулирование и долгосрочную прибыль, вы, скорее всего, сэкономите гораздо больше, чем заплатили. Таким образом, вы способствуете повышению качества своей старости, ведь, одной пенсии Содры может быть недостаточно для удовлетворения ваших желаний и потребностей. Во многих странах такая система пенсионных накоплений используется уже много лет и она работает, у пенсионеров не наблюдается резкого снижения доходов, если они на протяжении всей жизни дополнительно откладывали в пенсионных фондах второго и третьего уровня“, - разъясняет Д. Колмаци.