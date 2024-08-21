26 000 жителей Литвы в июле получили уменьшенную зарплату

Согласно действующей пенсионной системе, вкладчики перечисляют в фонды 3 проц. от зарплаты „на бумаге“, а государство дополнительно выделяет еще 1,5%. от средней зарплаты. Таким образом, из полученной зарплаты в 1000 евро „на бумаге“ каждый месяц в пенсионный фонд будет поступать сумма в размере 30 евро, а также дополнительный поощрительный взнос, который ежемесячно платит государство в размере примерно 27 евро, который рассчитывается из средней зарплаты по стране за предыдущий год,
Руководитель отдела по обслуживанию частных клиентов банка Šiaulių bankas д-р Даля Колматцу отмечает, что жители, которые только начали откладывать деньги после получения квитанций о зарплате за июль, могут быть удивлены, поскольку они увидят несколько меньшую зарплату „на руки“.
„С июля взносы вновь присоединившихся к накоплению во втором уровне переводятся в накопительные пенсионные фонды, поэтому люди, получившие зарплату за июль в начале августа, возможно, заметили, что она снизилась. Переживать по этому поводу не стоит, ведь небольшая сумма, удержанная из зарплаты, никуда не пропадает – Содра переведет деньги на лицевые счета участников в пенсионных фондах в середине сентября. Эти деньги будут и дальше инвестироваться, и от них тоже будет доход“, - говорит Д. Колматцу.
Представитель банка также напоминает, что накопления на втором уровне не означает, что человек больше не откладывает на первом уровне - первый уровень является обязательным для всех, кто работает и платит налоги. По данным Содры, в этом году накапливать дополнительную пенсию решили почти 26 тысяч человек.
Небольшая сумма – существенный вклад в вашу будущую пенсию
Деньги жителей, переданные в пенсионные фонды, инвестируются с целью получения максимально возможной прибыли. Конечно, одних накоплений, полученных от участия во втором уровне пенсионного накопления будет недостаточно для обеспечения достаточной пенсии, дополнительные накопления потребуются и на третьем этапе, однако польза от участия в долгосрочных накоплениях очевидна, когда государство вносит существенный вклад в накопление на втором этапе путем предоставления поощрительного взноса.
„Суммы, которые ежемесячно удерживаются из зарплаты людей, не очень значительны, если учесть тот факт, что 10-15% доходов надо откладывать на будущие накопления. Если вы сегодня выделите несколько десятков евро на пенсионные накопления, учитывая государственное стимулирование и долгосрочную прибыль, вы, скорее всего, сэкономите гораздо больше, чем заплатили. Таким образом, вы способствуете повышению качества своей старости, ведь, одной пенсии Содры может быть недостаточно для удовлетворения ваших желаний и потребностей. Во многих странах такая система пенсионных накоплений используется уже много лет и она работает, у пенсионеров не наблюдается резкого снижения доходов, если они на протяжении всей жизни дополнительно откладывали в пенсионных фондах второго и третьего уровня“, - разъясняет Д. Колмаци.
Она подсчитала, что человек, получающий среднюю зарплату, перечисляет в свой пенсионный фонд второго уровня около 720 евро в год, а государство в этом году добавляет еще 324 евро.
„Средняя зарплата в стране продолжает расти, поэтому вклад государства будет продолжать увеличиваться. Инвестируя эту сумму ежегодно, можно ожидать, что она значительно увеличится. Результаты долгосрочного инвестирования показывают, что в конечном итоге вложения окупаются, конечно, риски, связанные с вложением, остаются“, - говорит представитель банка.
По ее словам, средний накопленный размер участников пенсионных фондов II уровня, находящихся под управлением компании SB Asset Management группы Šiaulių bankas, которым сейчас от 43 до 49 лет, уже составляет 9640,16 евро. За первое полугодие этого года пенсионные фонды заработали 97 млн евро после вычета всех налогов. В среднем один участник пенсионного накопления II уровня за полгода заработал 558 евро — эта сумма почти соответствует средней пенсии за один месяц.
Акции пенсионных фондов, в которых держат свои накопления большинство вкладчикам, которым сейчас меньше 50 лет увеличились за весь период с момента последней пенсионной реформы в 2019 году, в год в среднем, примерно, на 11,4 %. Таким образом, за последние пять лет доходность пенсионных фондов второго уровня почти вдвое превышала среднюю инфляцию.
„Кстати, не стоит бояться, что вы не сможете платить взносы в пенсионные фонды, когда финансовая ситуация изменится. По мере уменьшения доходов уменьшаются и взносы, либо они вообще не платятся. Кроме того, государство допускает приостановку уплаты взносов сроком на 12 месяцев в течение всего периода накопления“, - добавляет Д. Колмацуи.
Размер пенсии без дополнительных накоплений может разочаровать
Исследование инвестиций, сбережений и сберегательных привычек населения, проведенное по заказу банка показало, что почти треть людей в настоящее время откладывают на пенсию сумму, равную 0,2-1 годовой зарплаты. Одна десятая часть респондентов заявила, что накопила сбережения в размере 3-7 годовых зарплат, то есть 5 %.
„Понятно, что большинству людей при выходе сейчас на пенсию следует рассчитывать только на пенсию, выплачиваемую Содрой, потому что большинству из них дополнительных накопленных средств не хватит даже на год. Копить деньги самостоятельно без вложений тоже не выход, потому что перед выходом на пенсию они сильно обесценятся, и долгие годы упорного накопления в конечном итоге станут бессмысленными. Единственный устойчивый способ накопить на пенсию — это инвестирование, и один из способов сделать это — накопления в пенсионных фондах второго уровня“, — подчеркивает Д. Колматцу.
Исследование также показало, что чуть больше половины респондентов рассчитывают получать пенсии 50% и меньше текущего дохода, 75 % - 13 процентов опрошенных и 100% текущего дохода указали только 6 % участников опроса.
Прогнозируется, что пенсия Содры составит лишь 30-40% текущих доходов человека, а накопления на втором уровне пенсионной системы еще до 20-30 % прежнего заработка.
По мнению Д.Колматцу, чтобы старость была достойной, после выхода на пенсию рекомендуется продолжать получать не менее 70-80 % прежней зарплаты.