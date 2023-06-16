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Поскольку Литва впервые в истории страны готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе, группа "Литовские железные дороги" (LTG) сообщает, что 11-12 июля будет обеспечена не только безопасность стратегических объектов, но и будет увеличено количество рейсов между Вильнюсом и Каунасом.
Traukinys
Traukinys
© Įmonės nuotr.

По словам директора по устойчивости бизнеса LTG Эдвинаса Кярзы, готовясь к саммиту НАТО, компания реализует специальный план действий, посредством которого будет обеспечена безопасность и готовность к возможным провокациям.

"Саммит НАТО – историческое событие. Подготовка к нему требует огромной организационной работы, концентрации команды LTG и межведомственного сотрудничества. Планируя подготовку группы к 11-12 июля, мы ориентируемся на две цели: обеспечение бесперебойного движения поездов и дополнительное внимание к безопасности", - сказал Кярза.

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По его словам, за счет усиления устойчивости к возможным внешним провокациям повышается осведомленность всех сотрудников группы LTG о возможных рисках и механизмах их контроля. Также усиливаются меры безопасности на стратегических объектах, железнодорожных вокзалах, перенаправляется движение транзитных поездов с Вильнюсского железнодорожного вокзала, не будут работать Железнодорожный музей и Парк путей, находящиеся на территории вокзала.

Сообщается, что 11-12 июля, с учетом увеличения пассажиропотока между Вильнюсом и Каунасом, в часы пик будет увеличено количество рейсов по маршруту Вильнюс-Каунас-Вильнюс. Такой шаг призван увеличить возможности передвижения без автомобилей в дни проведения саммита, обеспечить беспрепятственное сообщение между крупными городами страны как для пассажиров, так и для гостей иностранных делегаций.

Напомним, что впервые организуемый в Литве саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается 40-50 иностранных делегаций, до 3000 гостей.

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