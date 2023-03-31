1 млрд евро для литовской экономики: малому и среднему бизнесу – 3,8 млн евро

"Чтобы малый и средний бизнес расширялся и создавал рабочие места в регионах, мы должны создать для этого условия. Поэтому для уточнения, развития и коммерциализации идеи бизнес-продукта будут оказаны профессиональные менторские и консультационные услуги, а также будет предоставлено рабочее место – именно то, что нужно для укрепления предпринимательства в регионах Литвы", – говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

В рамках программы "Бизнес-старт" возможными заявителями являются бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, центры цифровых инноваций и центры сотрудничества "Spiečius" (Рой), принадлежащие Агентству инноваций. Партнерами проекта являются литовские самоуправления.

"Предприятия смогут обращаться в эти центры и участвовать в различных программах поощрения предпринимательства, получать помощь в реализации идеи продукта или услуги от начального этапа до создания и продажи", - говорит заместитель министра экономики и инноваций Каролис Жямайтис.

Максимальная сумма средств, которую могут получить заявители, составляет 800 тыс. евро, наименьшая – 170 тыс. евро, отмечается в сообщении.

Подавать заявки в Агентство инноваций можно до 31 июля текущего года.

Для укрепления литовской экономики Министерство экономики и инноваций подготовило план на сумму почти 1 млрд. евро. До конца 2023 г. около 365 млн. евро предусмотрено для бизнеса, инноваций и инвестиций, 320 млн. евро – на цифровизацию государства и бизнеса, 268 млн. евро – на зеленую экономику.