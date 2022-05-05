Знакомство в социальной сети для жительницы Каунаса закончилось потерей 20 500 евро

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Департамент полиции сообщил, что в Каунасе женщина попалась в ловушку мошенника.
По предварительным данным, в среду, в 7.33 ч. было получено сообщение о том, что с 4 февраля до 4 мая мошенник, с которым жительница Каунаса познакомилась в социальной сети, выманил у нее 20 500 евро.
Ведется расследование.
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