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Знакомство в интернете с мужчиной нанесло большой ущерб кошельку женщины.
Знакомство в интернете нанесло большой ущерб кошельку женщины
© Shutterstock

В полицию обратилась жительница (1976 г.р.) Паневежиса и сообщила, что 13 сентября, в 20.43 ч. она познакомилась по интернету с мужчиной.

Выяснилось, что знакомство было мошенничеством - мужчина обманным путем выманил у знакомой деньги.

Ущерб – 15 950 евро.

ведется расследование.

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