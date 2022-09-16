Знакомство в интернете нанесло большой ущерб кошельку женщины

В полицию обратилась жительница (1976 г.р.) Паневежиса и сообщила, что 13 сентября, в 20.43 ч. она познакомилась по интернету с мужчиной.

Выяснилось, что знакомство было мошенничеством - мужчина обманным путем выманил у знакомой деньги.

Ущерб – 15 950 евро.

ведется расследование.