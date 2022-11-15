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Полиция задержала троих подозреваемых.
Жуткое убийство в Алитусе: тело женщины найдено на лужайке
© DELFI / Jaunius Matonis

Департамент полиции сообщает, что информация об убийстве поступила рано утром. 14 ноября, в 7.15 ч. в Алитусе, на ул. Путину, на лужайке, было обнаружено тело женщины.

Эксперт сообщил, что на теле были следы побоев. Личность женщины пока не установлена.

По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин и женщина. Все трое – пьяны.

В организме самого старшего из подозреваемых (1985 г.р.) было 3,03 промилле. В организме подозреваемой женщины (1989 г.р.) было 0,68 промилле, у второго мужчины (1992 г.р.) – 0,65 промилле.

Подозреваемые задержаны, ведется расследование по факту убийства.

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