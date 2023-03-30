Жуткое убийство: брат убил сестру, чтобы скрыть насилие

Жестокое преступление было совершено в октябре 2022 года. 19-летняя девушка жила в Шилутском центре оказания социальных услуг. Социальные работники забили тревогу, после того как девушка несколько дней не появлялась в центре. Тело девушки нашли закопанным в лесу деревни Пагриняй. Полиция оперативно выявила и задержала подозреваемого, брата покойной M.В.

Подозревают, что убийство могло быть совершено в квартире М.В. в Шилуте. Убив сестру, молодой человек хотел скрыть другое преступление - сексуальное насилие. По имеющимся данным, M.В. засунул тело в сумку и на велосипеде отвез в лес, где его потом и нашли.

Подозреваемый ранее был не раз судим. За убийство его ждет лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.