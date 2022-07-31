Жуткое шоу у моря: пьяный отдыхающий делал вид, что тонет

По словам главы Клайпедских спасателей Александра Сиакки, инцидент произошел около 20 ч.

"Мужчина решил попугать свою жену, зашел в море и стал делать вид, что тонет. Потом выбрался на берег и упал на песок, будто лишился сознания. Напуганные отдыхающие вызвали спасателей. Когда прибежали спасатели, мужчина "ожил". Ему сделали выговор, после чего он рассердился", - рассказал Сиакки.

Мужчина был настроен воинственно, разгорелся конфликт. Он стал нецензурно выражаться, послал спасателей на три буквы.

Конфликт разгорелся еще больше, когда на помощь супругу бросилась его жена.

На пляж вызвали не только полицию, но и скорую.

У шутника поднялось давление. 52-летний мужчина был пьян - 2,2 промилле.

Полицейские быстро успокоили мужчину. Ему грозит значительный штраф.