Жуткое прошлое пропавшего без вести в Клайпеде мужчины

По данным правоохраны, 21 апреля, в 12.30 ч., Эгидиюс Шегжда ушел из дома в Клайпеде на ул. Виршутине и до сих пор не вернулся.

По предварительным данным, рост мужчины 190 см, телосложение крупное, на щеках и на шее есть татуировки, Он может называть себя Айдасом Паулавичюсом.

Всех, кто знает, где находится пропавший, просьба сообщать по номерам 8 700 62038, 8 700 60710, или эл. почте: dovile.misciokaitiene@policija.lt

Оказывается, вечером 15 декабря 2011 г. Айдас Паулавичюс убил свою мать.

По данным Delfi, женщина была жестоко убита – ее труп расчленен, разрублен на части. Тело было найдено, когда в полицию обратились родственники, которым не удавалось с ней связаться. Выяснилось, что Паулавичюс отрезал голову своей матери, положил ее в сумку и утопил в Куршском заливе.

После экзекуции Паулавичюс сделал у себя на лице и на шее татуировки. В 2012 г. суд признал Паулавичюса неподсудным и назначил ему принудительное лечение в психиатрической клинике.

До декабря 2020 г. Шегжда находился в клинике. После этого в Паневежский суд поступила просьба изменить назначенное наказание и Шегжду выпустили на волю, сообщает портал tv3.lt.

После совершения жестокого убийства Паулавичюс сменил имя и фамилию и стал Эгидиюсом Шегждой.