Жуткое происшествие в Вильнюсском районе: избиты хозяева и подожжен жилой вагон

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje užsiliepsnojo namas, gelbėtojai viduje rado negyvo žmogaus kūną
Vilniuje užsiliepsnojo namas, gelbėtojai viduje rado negyvo žmogaus kūną
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
8 декабря, в 23 ч. в Вильнюсском районе, в Бездонисе, трое агрессоров ворвались в жилой вагон, принадлежащий женщине (1965 г.р.) и мужчине (1967 г.р.), подожгли и избили его хозяев.

Информация о пожаре ул. Пакальнес, в Бездонисе (Вильнюсский район) поступила по номеру 112 поступила после полуночи. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Когда пожарные приехали в указанное место, открытым пламенем горел жилой вагон, деревянный сарай для дров и деревянная хозпостройка. На месте работали три автоцистерны, огонь потушили после часа ночи.

К утру выяснились другие обстоятельства происшествия. По данным полиции, после 23 ч. в вагон ворвались трое пьяных мужчин. Они избили хозяев и подожгли их жилье.

Полиция задержала троих нетрезвых подозреваемых - 1969, 1997 и 1986 г.р.

Ведется расследование по факту уничтожения чужого имущества опасным для общества способом, нанесения физической боли и незаконного проникновения в чужие владения.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии