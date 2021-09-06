Полиция информировала, что сообщение поступило в 6 ч. Мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что нанес своей жене ножевое ранение.

В указанное место на ул. Тайкос выехала полиция. Подозреваемый был задержан.

Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но тщетно.

По предварительным данным, мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей супруге 1966 г.р.

По сведениям Delfi, на левой руке у женщины была резаная рана и колотые раны в боку под сердцем.

Ведется расследование.