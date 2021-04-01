Жуткое происшествие в Биржайском районе: во время охоты застрелен мужчина

Скопировать ссылку Жуткое происшествие в Биржайском районе: во время охоты застрелен мужчина

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31 марта вечером, в 21.30 ч., в Биржайском районе, в Папилисе, около плотины, во время охоты мужчина (1983 г.р.) из ружья застрелил другого мужчину (1967 г.р.).