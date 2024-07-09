2024.07.09 10:48

Жуткое преступление в Таурагском районе: обнаружены тела мужчины и женщины

 
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Policija
Policija
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Во вторник ночью были обнаружены два тела с огнестрельными ранениями.

Таурагская полиция сообщает, что 9 июля, в 5.50 ч. во дворе жилого дома в деревне Кунигишкяй (Таутагский район) были обнаружены тела женщины (1984 г.р.) и мужчины (1976 г.р.) со следами огнестрельного ранения.

Представитель полиции Грета Кесминайте-Пуджеме информировала, что тела обнаружил проживающий в этом же доме родственник покойных. Смертельные выстрелы были сделаны из гладкоствольного ружья.

По предварительным данным, мужчина застрелил женщину, а потом покончил с собой. Ранее в поле зрения полиции эти люди не попадали.

Начато расследование по факту убийства члена семьи.

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