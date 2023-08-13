13 августа 2023 г. 19:59

Жуткое ДТП в Вильнюсском районе: погиб один человек

 
ru.DELFI.lt
К месту ДТП в Вильнюсском районе съехались пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция. К сожалению, спасти жизнь одного водителя врачам не удалось.

Департамент полиции сообщает, что 13 августа, в 13.51 ч. в Вильнюсском районе, на 6 км дороги Пабярже-Висалауке, автомобиль VW Polo, которым управлял мужчина (1947 г.р.) столкнулся с Citroen C6, которым управлял молодой человек 1992 г.р. (в организме этого водителя было небольшое количество алкоголя).

В ДТП погиб водитель VW Polo, а пассажирку (1952 г.р.) увезли в больницу.

По данным полиции, водитель, в организме которого было немного алкоголя, правила не нарушил, поскольку его водительский стаж превышает два года.

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Источник
ru.DELFI.lt
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