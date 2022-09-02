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В Вильнюсском районе, на дороге Юодшиляй-Рудамина, столкнулись легковой автомобиль и мусоровоз, В ДТП серьезно пострадал ребенок.
Жуткое ДТП в Вильнюсском районе: легковой автомобиль врезался в мусоровоз, серьезно пострадал ребенок
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Полиция информировала, что в 8.16 ч, было получено сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Баркишкес, около кладбища столкнулись мусоровоз и легковушка.

По предварительным данным, в ДТП серьезно пострадал ребенок, он потерял сознание.

Легковой автомобиль серьезно поврежден, а мусоровоз съехал с дороги.

На место происшествия выехала полиция и скорая.

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