Жуткое ДТП в Вильнюсском районе: легковой автомобиль врезался в мусоровоз, серьезно пострадал ребенок

Полиция информировала, что в 8.16 ч, было получено сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Баркишкес, около кладбища столкнулись мусоровоз и легковушка.
По предварительным данным, в ДТП серьезно пострадал ребенок, он потерял сознание.
Легковой автомобиль серьезно поврежден, а мусоровоз съехал с дороги.
На место происшествия выехала полиция и скорая.
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