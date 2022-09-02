Жуткое ДТП в Вильнюсском районе: легковой автомобиль врезался в мусоровоз, серьезно пострадал ребенок

Полиция информировала, что в 8.16 ч, было получено сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Баркишкес, около кладбища столкнулись мусоровоз и легковушка.

По предварительным данным, в ДТП серьезно пострадал ребенок, он потерял сознание.

Легковой автомобиль серьезно поврежден, а мусоровоз съехал с дороги.

На место происшествия выехала полиция и скорая.