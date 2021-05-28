Жуткое ДТП в Вильнюсе: автомобиль врезался в заграждения, пострадал водитель

По предварительным данным, в 21.31 ч. водитель не справился с управлением BMW, что и стало причиной ДТП.

Полиция сообщает, что водитель зажат в автомобиле, ему требуется помощь пожарных-спасателей.

Очевидцы сообщают, что автомобиль врезался в заграждения.

Пожарные-спасатели передали водителя в руки врачей. Мужчина находится в тяжелом состоянии, его срочно увезли в больницу.