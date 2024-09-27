Жуткое ДТП в Утене – гоночный автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие и погибшие

Очевидцы сказали Delfi, что один человек погиб, еще нескольких реанимируют. Факт смерти одного зрителя подтвердила полиция.

Люди информировали редакцию, что ДТП произошло на крутом повороте. Рулоны с сеном, на которых была стрелка поворота, снесли другие автомобили, а экипаж из Латвии, не зная, что там поворот, врезался в толпу людей.