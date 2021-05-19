Жуткое ДТП в Укмергском районе: погибли три человека

На месте происшествия погибли водитель Volvo и пассажирка. Вторую пассажирку увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. В 20.25 ч. полиции сообщили, что скончалась и вторая пострадавшая.
Полиция выясняет личности погибших.
И Volvo XC70, и тягач были с латвийскими номерами. По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Volvo: он выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом.
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