По данным полиции, столкнулись тягач и два легковых автомобиля - Fiat и Citroen Berlingo. На дороге образовался огромный затор. По сведениям пожарных-спасателей, из Fiat извлекли четыре тела. Пятый человек получил тяжелые травмы, он вскоре также скончался.
Все погибшие – пассажиры и водитель автомобиля Fiat.
Недалеко от места трагедии с дороги съехал и перевернулся автомобиль пожарных-спасателей. Пожарные не пострадали.
По словам очевидцев, Citroen Berlingo, обгоняя тягач, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Fiat. После этого Fiat еще столкнулся с тягачом.
В автомобиле Fiat ехали четверо молодых людей и девушка, все они работали в одной компании и возвращались с работы домой.
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