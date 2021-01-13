По данным полиции, столкнулись тягач и два легковых автомобиля - Fiat и Citroen Berlingo. На дороге образовался огромный затор. По сведениям пожарных-спасателей, из Fiat извлекли четыре тела. Пятый человек получил тяжелые травмы, он вскоре также скончался.

Все погибшие – пассажиры и водитель автомобиля Fiat.

Недалеко от места трагедии с дороги съехал и перевернулся автомобиль пожарных-спасателей. Пожарные не пострадали.

По словам очевидцев, Citroen Berlingo, обгоняя тягач, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Fiat. После этого Fiat еще столкнулся с тягачом.

В автомобиле Fiat ехали четверо молодых людей и девушка, все они работали в одной компании и возвращались с работы домой.