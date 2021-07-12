Жуткое ДТП в Шилальском районе: погиб водитель

По предварительным данным, 12 июля, в 14.27 ч. в Шилальском районе, на дороге Скаудвиле-Упина-Бальсяй, в 1 км от Упины с дороги съехал и перевернулся легковой автомобиль.

В результате ДТП погиб водитель, пострадали два пассажира.