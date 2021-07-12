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В Шилальском районе в понедельник Помощь врачей потребовалась двоим пассажирам.
Жуткое ДТП в Шилальском районе: погиб водитель
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

По предварительным данным, 12 июля, в 14.27 ч. в Шилальском районе, на дороге Скаудвиле-Упина-Бальсяй, в 1 км от Упины с дороги съехал и перевернулся легковой автомобиль.

В результате ДТП погиб водитель, пострадали два пассажира.

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