Жуткое ДТП в Шилальском районе: погиб водитель

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В Шилальском районе в понедельник Помощь врачей потребовалась двоим пассажирам.
По предварительным данным, 12 июля, в 14.27 ч. в Шилальском районе, на дороге Скаудвиле-Упина-Бальсяй, в 1 км от Упины с дороги съехал и перевернулся легковой автомобиль.
В результате ДТП погиб водитель, пострадали два пассажира.
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