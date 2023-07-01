01 июля 2023 г. 07:53

Жуткое ДТП в Молетском районе: одна женщина погибла, две получили травмы

 
ru.DELFI.lt
По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Молетском районе произошло серьезное ДТП.

30 июня, в 16.29 ч. сообщили, что на дороге А14, около деревни Крейвишкяй произошло ДТП, был зажат человек. Пожарные-спасатели вызволили пострадавшего из машины и передали врачам.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека и еще один человек скончался.

Полиция сообщила, что столкнулись грузовой и два легковых автомобиля. В ДТП погибла водитель легкового автомобиля (1969 г.р.) и пострадали пассажирки другого авто, женщины 1993 и 2006 г.р. Их доставили в Вильнюсскую больницу.

Дорога, ведущая в Вильнюс, была закрыта.

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