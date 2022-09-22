Жуткое ДТП в Мариямполе: автомобиль перевернулся, водитель выпал из него

Полиция сообщает, что ДТП произошло 21 сентября, в 19 ч. в Мариямполе, на ул. Шермукшню. С дороги съехал и перевернулся автомобиль Volvo S40, которым управлял молодой человек (2002 г.р.).

Пожарные-спасатели обнаружили водителя на земле, он выпал из машины.

Молодого человека доставили в реанимацию.

Начато расследование.