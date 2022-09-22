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В Мариямполе с дороги съехал и перевернулся автомобиль Volvo S40. Водитель получил тяжелые травмы и находится в реанимации.
Жуткое ДТП в Мариямполе: автомобиль перевернулся, водитель выпал из него
© Marijampolės apsk.VPK

Полиция сообщает, что ДТП произошло 21 сентября, в 19 ч. в Мариямполе, на ул. Шермукшню. С дороги съехал и перевернулся автомобиль Volvo S40, которым управлял молодой человек (2002 г.р.).

Пожарные-спасатели обнаружили водителя на земле, он выпал из машины.

Молодого человека доставили в реанимацию.

Начато расследование.

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