Жуткое ДТП в Кретингском районе: после лобового столкновения загорелся автомобиль

Скопировать ссылку Жуткое ДТП в Кретингском районе: после лобового столкновения загорелся автомобиль

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29 августа, в 08.42 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Кретингском районе, в деревне Лаздининкай, на ул. Гинтаро, во время ДТП в автомобиле был зажат человек. Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, автомобиль горел открытым пламенем.