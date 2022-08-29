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29 августа, в 08.42 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Кретингском районе, в деревне Лаздининкай, на ул. Гинтаро, во время ДТП в автомобиле был зажат человек. Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, автомобиль горел открытым пламенем.
Очевидец ДТП Антонас зафиксировал происходящее сразу после столкновения машин. После столкновения легковушка загорелась.
Спасти водителя легкового автомобиля уже не смогли. Мужчина ехал один.
По данным пожарных-спасателей, загоревшийся автомобиль был на газе.
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