2024.09.01 20:33

Жуткое ДТП в Кретингском районе – погибли водитель легковушки и ехавший на мотоцикле полицейский

 
ru.DELFI.lt
Per avariją Kretingos rajone žuvo du žmonės
Per avariją Kretingos rajone žuvo du žmonės
ФОТО: Facebook

1 сентября в Кретингском районе произошло трагическое ДТП. Сообщается, что в ДТП погибли двое мужчин, еще трое человек были доставлены в больницу.

Департамент полиции информировал, что 1 сентября, в 16.53 ч., в Кретингском районе, в деревне Шукес, на ул. Кретингос, столкнулись два мотоцикла и легковушка.

По словам очевидцев, после столкновения легковой автомобиль съехал в кювет.

В ДТП погибли водитель легкового авто и один мотоциклист. По предварительным данным, погибший мотоциклист - полицейский.

Клайпедская полиция подтвердила, что скончался полицейский 1996 г.р.

Пострадали три человека, все они были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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