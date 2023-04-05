Жуткое ДТП в Кедайняйском районе: погибла женщина, пострадал ребенок

Информация о ДТП поступила около 7 ч. утра. ДТП произошло на дороге Кедайняй-Крекенава-Паневежис, недалеко от деревни Сирутишкис. Столкнулись два автомобиля.

Звонивший сообщил, что в автомобиле зажата женщина, у ребенка идет кровь.

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На место происшествия выехали пожарные, полиция и врачи скорой.

Выяснилось, что столкнулись Mazda, которой управляла 36-летняя женщина, и внедорожник Volkswagen.

Водитель Mazda скончалась на месте, ее 7-летнюю дочь врачи скорой увезли в каунасскую больницу.

Помощь врачей потребовалась и водителю внедорожника.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу. Точные обстоятельства ДТП выяснит полиция.

Выяснилось, что женщина из деревни Урбяляй везла в школу свою 7-летнюю дочь. Легковушка ехала в сторону города, а внедорожник - к Калнабярже. ДТП произошло в нескольких сотнях метров от дома погибшей женщины. Į На место происшествия прибежал ее муж. Он сам с помощью окружающих достал из машины дочь, пытался помочь жене, но тщетно.

Несчастье потрясло местную общину. Эта молодая семья была известна своей активностью, дружелюбием. В семье есть несколько детей. Усадьбу семья купила здесь несколько лет назад.