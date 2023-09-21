Жуткое ДТП в Йонавском районе: с дороги съехал автомобиль VW Golf, погибла 17-летняя девушка

Полиция информировала, что 21 сентября, в 7.00 ч., в Йонавском районе, на дороге Йонава-Кедайняй, около Науясодиса, съехал с дороги и перевернулся VW Golf, которым управлял трезвый 18-летний молодой человек. Во время ДТП погибла 17-летняя пассажирка, в больнице - 17-летний юноша.

Сообщалось, что автомобиль несколько раз перевернулся. Девушка выпала из него, ее тело нашли в поле, пострадали водитель и пассажир.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, они отключили аккумулятор VW Golf и дежурили до приезда эвакуатора, который увез автомобиль.